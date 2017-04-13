ضبط ثلاثة أشخاص وبحوزتهم ١٨٣ صنفا من الأدوية والعقاقير المخدرة قبل توزيعهاالخميس، 13 ابريل 2017 04:14 م
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط ثلاثة أشخاص وبحوزتهم كميات من الأدوية والعقاقير المخدرة المهربة ومجهولة المصدر.
ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام قائد السيارة رقم ( ر س 5774 ) نقل بتحميل كمية من الأدوية والعقاقير المخدرة وكذلك المهربة من الخارج والمجهولة المصدر، وأنه في طريقة لتسليمها لإحدى السيدات “صيدلانية” حال تواجدها بمسكنها بمنطقة أكتوبر .
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم الدفع بمأمورية عاجلة من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب تمكنت من ضبط السيارة والتي تبين أنها رقم ( ر س 5774 ) ملك إحدى شركات الأدوية قيادة المدعو “ياسر ف.م” مواليد 1984م سائق بذات الشركة، ومٌقيم بدائرة مركز كرداسة بالجيزة ويرافقه المدعو “وليد م,ج” مواليد 1977 “مندوب بذات الشركة” ومٌقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، أثناء قيامهما بإنزال حمولة السيارة للمدعوة “ليلى ج.ع” صيدلانية حرة و مقيمة بمنطقة أكتوبر.. سابق إتهامها في 10 قضايا “شيكات- تبديد ” أمام منزلها والتي تبين أنها أدوية بعضها مدرجة بجدول المخدرات وبعضها أدوية مهربة من الخارج.
وتم ضبط المذكورين والتحفظ على السيارة وما بداخلها من مضبوطات.
واعترف السائق ومرافقه بأنهما مُكلفان من مسئولي الشركة بتسليم المضبوطات للمذكورة التي أقرت بأنها كانت على موعد لاستلام جزء من المضبوطات للاحتفاظ بها داخل ثلاجة منزلها خشية تلفها .
من جانبهم ، أفاد مٌفتشو الإدارة المركزية لشئون الصيادلة ومفتشو الجمارك بأن المضبوطات عبارة عن 183 صنف دواء ومنشطات جنسية منهم 30 صنف أدوية محلية مدرجة بجدول المُخدرات “مؤثرة على الحالة النفسية” وتم ضبطها فى مكان غير مرخص بدون فواتير، وأن باقي الأصناف مٌهربة من الخارج ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية، كما أنها تحوي أقراص لا يسمح بتداولها خارج مستشفيات وزارة الصحة ، وأعداد كبيرة من الأصناف المنتهية الصلاحية... وتم تقدير القيمة السوقية للمضبوطات بمبلغ مليون و930 ألفا و220 جنيها مصريا .. كما تم تقدير الرسوم الجمركية المُستحقة عليها مبلغ ثلاثة مليون جنيه مصرى .
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على ىالنيابة لمباشرة التحقيقات
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