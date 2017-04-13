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بالفيديو.. فتوى للقرضاوى يجيز فيها تفجير النفس حال صدور أوامر من الجماعة
دكتور يوسف القرضاوى

بالفيديو.. فتوى للقرضاوى يجيز فيها تفجير النفس حال صدور أوامر من الجماعة

الخميس، 13 ابريل 2017 04:08 م
متابعات

اجاز يوسف القرضاوى، أحد زعماء جماعة الإخوان الإرهابية، في فتوى داعمة للعمليات الانتحارية أن يقوم أى فرد بتفجير نفسه بغرض استهداف تجمع تابع للنظام أو مؤسسات الدولة التى يعيش فيها ، حتى لو نتج عنه ضحايا فى صفوف المدنيين شريطة أن يكون هذا العمل وفق ما تراه الجماعة.

وقال “القرضاوى” فى الفتوى التحريضية ، ردا على سؤال حول حكم التفجيرات فى تجمعات النظام وسقوط المدنيين ضحايا للعمليات الإرهابية، نصا : “الاصل فى هذه الامور انها لا تجوز إلا بتدبير جماعى إنما التفجير فلابد أن تكون الجماعة هى التى ترى أنها فى حاجة الى هذا الامر، وإذا رأت الجماعة أنها فى حاجة الى من يفجر نفسه فى الاخرين ويكون هذا امرا مطلوبا وتدبر الجماعة كيف يفعل هذا بأقل الخسائر الممكنة وإذا استطاع ان ينجو بنفسه فليفعل، انما لا يترك هذا الامر للأفراد وحدهم”.

وتابع: “لا يصح لفرد أن يتصرف بمفرده ويقوم بتفجير نفسه فى الاخرين ولازم يتصرف فى حدود ما تريده الجماعة ويسلم نفسه للجماعة، والجماعة هى التى تصرف الافراد حسب حاجاتها وحسب المطالب انما لا يتصرف الافراد وحدهم”.


فتوى للقرضاوى يجيز فيها تفجير النفس حال صدور... من طرف youm7
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