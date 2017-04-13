صرحت مصادر سياحية مطلعة فى ألمانيا بأن ما يقرب من 100ألف سائح ألمانى توافدوا على مصر فى شهر مارس من العام الجارى، وهو يعد مؤشرا قويا بالنسبة لحركة السياحة الألمانية إلى مصر واستعادتها لمعدلاتها الطبيعية هذا العام.

وأوضحت المصادر أن عدد السائحين الألمان الذين زاروا مصر فى مارس من عام 2017، 91,740 سائحا بزيادة قدرها 30% مقارنة بشهر فبراير 2017 الذى سجلت فيه الأعداد 71,793 سائحا؛ لتحتل ألمانيا بذلك المرتبة الأولى فى الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

وخلال شهر يناير من عام 2017 بلغ عدد السياح الألمان الذين زاروا مصر 63,255 سائحا، حيث احتلت ألمانيا المركز الثانى بعد أوكرانيا، فى ذلك الشهر، بالنسبة للدول المصدرة للسياحة إلى مصر.