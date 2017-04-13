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الخميس 13 ابريل 2017 04:49 مساءً
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العلماء يحددون الوقت الأمثل لدراسة الرياضيات
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العلماء يحددون الوقت الأمثل لدراسة الرياضيات

الخميس، 13 ابريل 2017 04:19 م

قام علماء من جامعة لندن ببريطانيا بتحديد الوقت الأمثل من اليوم لدراسة مادة الرياضيات.

ويعتقد الخبراء أن الوقت الأفضل لحل العمليات الرياضية، هو فترة ما قبل الغداء، بحسب ديلي ميل.

ومن ناحية أخرى، ينصح العلماء بدراسة مادة التاريخ بعد الظهر.

هذا وقد وصل العلماء إلى هذه الاستنتاجات بعد تحليل إحصاءات الأداء المدرسي، اعتمادا على الوقت الذي يدرس فيه الطلاب هذه المادة أو تلك. وكانت درجات الطلاب عالية في مادة الرياضيات عندما جاءت الحصة في الوقت الصباحي، أما بالنسبة لمادة التاريخ فلوحظت الدرجات الجيدة في حال كانت الحصة بعد الظهر.

والجدير بالذكر هنا أن العلماء البريطانيين أجروا بحوثهم في مدرسة بلغارية، واستمرت فترة البحوث تسع سنوات، ويعتقد الخبراء أن أبحاثهم ستكون مفيدة في إعداد الجداول الزمنية للمدارس والجامعات.

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