تعرف على مقر إقامة سعد لمجرد بعد خروجه من السجن اليوم

أعلنت المواقع الإخبارية المغربية أن المطرب سعد لمجرد من المقرر أن يقيم فى إحدى الشقق التى يستأجرها والداه البشير عبدو ونزهة الركراكى، منذ أسابيع فى الدائرة الخامسة فى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بسبب عدم قدرته على مغادرة فرنسا إلا بعد براءته من التهم المنسوبة إليه، كما يجب أن يكون رهن إشارة القضاء فى أى وقت، حيث من المتوقع أن يتم استدعاؤه فى أى وقت.

وكان موقع موقع rue20 المغربى قد نقل تصريحات محامى الفنان المخرج سعد لمجرد “إريك ديبونتى موريتى” أن سعد سيطلق سراحه مساء اليوم الخميس، وسيغادر أسوار سجن “فلورى” بعد أشهر من الاعتقال بسبب اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.

وأكد المحامي الفرنسي أن قاضى التحقيق لدى المحكمة العليا فى باريس طلب منح السراح المؤقت للمجرد مع إلزامه بحمل سوار إلكترونى لتتبع تحركاته، وألزمه المكوث فى فرنسا.