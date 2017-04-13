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نائبة بالبرلمان تتقدم بمقترح قانون لإخصاء المتحرشين‎

نائبة بالبرلمان تتقدم بمقترح قانون لإخصاء المتحرشين‎

الخميس، 13 ابريل 2017 04:18 م

قالت النائبة زينب سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية: إنها تعد حاليًّا لإضافة فقرة جديدة بشأن تغليظ العقوبات على المتحرشين لتصل إلى إخصاء المتحرش حال عودة المتحرش لممارسة جريمته أكثر من مرة، متابعة: “الوضع أصبح سخيفًا ولا يوجد رادع يُذكر”.

وأضافت أن ظاهرة التحرش انتشرت بشكل غير مبرر دون أي تدخُّل من الدولة أو إصدار تشريعات من شأنها الحد من هذه الظاهرة السيئة التي تسيء للمجتمع ومؤسساته، لافتًا إلى أن محافظة الشرقية شهدت واقعة فى الأيام الماضية غير مقبولة على الإطلاق وبعيدة كل البعد عن طبيعة سلوكيات المجتمع المصري.

وأكدت تعليقًا على تأخر مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة سوزى ناشد بشأن تغليظ العقوبات على المتحرشين بالجلسة العامة، أن تشريع قانون يغلظ عقوبة التحرش يجب أن يكون من أهم الأولويات التي لا بد من إصدارها في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن الحوادث الإرهابية التى استهدفت الكنائس مؤخرًا تسببت في تأخير مناقشة وتشريع قوانين خاصة بشأنها حتى اللحظة.

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