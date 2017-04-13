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الخميس 13 ابريل 2017 02:48 مساءً
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سارة سلامة تنشر صورة جديدة لها والجمهور يكتشف عيب في جسدها.. شاهد
سارة سلامة - ساره سلامه

سارة سلامة تنشر صورة جديدة لها والجمهور يكتشف عيب في جسدها.. شاهد

الخميس، 13 ابريل 2017 02:48 م

شاركت الفنانة المصرية سارة سلامة جمهورها في صورة جديدة لها عبر موقع «أنستجرام».

سارة نشرت صورة لها وهي ترتدي «توب» يظهر جسدها، وكشف عن عيوب في بشرتها لاحظها الجمهور، وجاءت التعليقات تنتقدها ومن بينها: «الصورة وحشة، ايه اللي في جسمك دا، شكلك وحش».

سارة سلامة ظهرت مؤخرا في العرض الخاص لفيلم «أخلاق العبيد» والذي يقوم ببطولته الفنان خالد الصاوي وظهرت عليها زيادة الوزن.

سارة سلامة شاركت مؤخرا في فيلم كنغر حبنا  مع الفنان رامز جلال، بينما أكدت انها لن تعيد تجربتها مع الفنان محمد رجب.

سارة سلامة

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