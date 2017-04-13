حازت اريكسون مرة أخرى على جائزة ريد دوت العالمية للتصاميم، و حصلت على خمس جوائز للتصميم الصناعي.

وقد منحت لجنة التحكيم التي تضم 40 مصمماَ مستقلاَ و أساتذة جامعيين بالإضافة الى عدد من الصحفيين المختصين، خمسة من منتجات اريكسون جائزة ريد دوت العالمية و توزعت المنتجات على التوالي: هدس 8000، الضميمة 6130، ميني لينك 6363، آردي 4442 و قاعدة T605، يشار الى أنه خلال عام 2016 حاز نظام راديو أريكسون على جائزة ريد دوت ضمن فئة التصميم.

وصرحت لجنة التحكيم عند منح جائزة ريد دوت لعام 2017 لاريكسون بما يلي:” لقد وضع قسم التصميم الصناعي للإريكسون تصاميماَ مميزة، حيث شجعتنا على منحها جائزة تصميم المنتجات ذات الجودة العالمية لعام 2017”.

وقال البروفيسور الدكتور بيتز زيك، المؤسس و الرئيس التنفيذي لجائزة ريد دوت:” يسعى الفائزين في ريد دوت الى تحقيق استراتيجيات تصميمية صحيحة، و قد أدركوا أن التصميم الجيد موازي للنجاح الاقتصادي، و تمثل الجائزة دليلاَ على جودة التصميم و السياسات الناجحة”.

وتشمل منتجات اريكسون الفائزة مجموعة واسعة من الأجهزة في محفظة أريكسون و تشكل دليل آخر لعملاء اريكسون على اتساق العلامة التجارية و استخدامها العالمي.

وحازت اريكسون مرة أخرى على جائزة ريد دوت العالمية للتصاميم، و حصلت على خمس جوائز للتصميم الصناعي.

وقد منحت لجنة التحكيم التي تضم 40 مصمماَ مستقلاَ و أساتذة جامعيين بالإضافة الى عدد من الصحفيين المختصين، خمسة من منتجات اريكسون جائزة ريد دوت العالمية و توزعت المنتجات على التوالي: هدس 8000، الضميمة 6130، ميني لينك 6363، آردي 4442 و قاعدة T605، يشار الى أنه خلال عام 2016 حاز نظام راديو أريكسون على جائزة ريد دوت ضمن فئة التصميم.

وصرحت لجنة التحكيم عند منح جائزة ريد دوت لعام 2017 لاريكسون بما يلي:” لقد وضع قسم التصميم الصناعي للإريكسون تصاميماَ مميزة، حيث شجعتنا على منحها جائزة تصميم المنتجات ذات الجودة العالمية لعام 2017”.

وقال البروفيسور الدكتور بيتز زيك، المؤسس و الرئيس التنفيذي لجائزة ريد دوت:” يسعى الفائزين في ريد دوت الى تحقيق استراتيجيات تصميمية صحيحة، و قد أدركوا أن التصميم الجيد موازي للنجاح الاقتصادي، و تمثل الجائزة دليلاَ على جودة التصميم و السياسات الناجحة”.

وتشمل منتجات اريكسون الفائزة مجموعة واسعة من الأجهزة في محفظة أريكسون و تشكل دليل آخر لعملاء اريكسون على اتساق العلامة التجارية و استخدامها العالمي.