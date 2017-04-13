يزور الدكتور شهاب مرزبان، مساعد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، العاصمة الألمانية برلين؛ لمتابعة نتائج زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمصر، ولقائها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة ما أحرز من تقدم منذ الاجتماع الأخير بين نصر والمستشار الاقتصادي لميركل، لارس رولر، ووزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني جيرد مولر.

وأوضح الدكتور شهاب مرزبان - في بيان للوزارة اليوم الخميس - أن اللقاءات مع فريق المستشارية الألماني ركزت على التحديات التي تواجه عمل المستثمرين الألمان في مصر، وكيفية زيادة استثماراتهم فيها، مضيفا أنه ناقش مع فريق المستشارين التمويلات التي تعتزم ألمانيا تقديمها لمصر، والتي يتم وضعها في صيغتها النهائية من قبل وزارة المالية الألمانية.

وأشار إلى أن المناقشات ركزت على الاتفاقات التي سيتم توقيعها هذا العام بين الجانبين، حيث اتفقوا على زيادة الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الجانب الألماني سيدرس القدرة على المساهمة في صندوق ريادة الأعمال الذي أنشأته الوزارة.

وأضاف أن الطرفين اتفقا على تحديد استراتيجية جديدة لتحديد أوجه وآليات التمويل من حيث المساهمة في المشاريع ذات الأولوية لضمان نجاحها ومشاركة الجميع، ولذلك سوف تعقد ورشة عمل في مايو 2017.

وأكد أنه من المنتظر أن يزور وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني جيرد مولر مصر على رأس وفد رسمي في يوليو المقبل لعقد لقاء مع الوزيرة سحر نصر، وسيقوم بزيارة لمختلف مشروعات التنمية والمشروعات الضخمة التي يشارك فيها الجانب الألماني.