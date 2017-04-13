مجهولون يطلقون النيران على شرطيين في كفر الشيخ

أصيب شرطيان من قوة نقطة شرطة الجرايدة بمركز بيلا بكفر الشيخ، فجر اليوم الثلاثاء، بطلق ناري من مجهولين يستقلون سيارة، وفروا هاربين، حيث تم نقلهما إلى مستشفى بلقاس ...