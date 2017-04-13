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الخميس 13 ابريل 2017 02:48 مساءً
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ارتداء الزي الصيفي لأعضاء هيئة الشرطة السبت القادم
شعار وزارة الداخلية المصرية

ارتداء الزي الصيفي لأعضاء هيئة الشرطة السبت القادم

الخميس، 13 ابريل 2017 02:48 م
أ ش أ

صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأن موعد ارتداء الزي الصيفي لأعضاء هيئة الشرطة سيكون اعتبارا من يوم /السبت/ القادم بجميع مديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والمركزية بجميع أنحاء الجمهورية. ​

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