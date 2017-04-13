ظهرت الفنانة المصرية علا غانم، في صورة جريئة مع الفنان الشاب أحمد هارون، وهي من كواليس مسلسلهما الجديد الذي من المقرر أن يعرض على قناة الحياة خلال الفترة القليلة القادمة.

المسلسل الجديد يحمل اسم “طعم الحياة “، حيث تدور بينهما قصة حب في اطار العمل الدرامي، الذي يشارك في بطولتة الفنان سامو زين ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

وكانت كاميليا الدفراوي ابنة الفنانة المصرية علا غانم، قد نشرت صور جديدة لها على حسابها عبر موقع «أنستجرام»، حيث أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل بسبب جرأتها، والتي كشفت كاميليا فيها عن جسدها بشكل فاضح، وجاءت أغلب التعليقات لتطالب علا غانم بتعديل سلوك ابنتها.