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الخميس 13 ابريل 2017 02:47 مساءً
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السيطرة على حريق كنيسة في العامرية
حريق في وزارة الدفاع الروسية

السيطرة على حريق كنيسة في العامرية

الخميس، 13 ابريل 2017 02:47 م
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سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الخميس، على حريق نشب داخل كنيسة بمنطقة عبدالقادر بالعامرية في غرب المدينة، دون وقوع إصابات.

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