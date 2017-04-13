أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة 56 متهمًا، على الحكم الصادر ضدهم “غيابيًا”، بالسجن 10 سنوات، لاتهامهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، إلى جلسة 12 يوليو المقبل للاطلاع.

تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت عام 2014 بمحيط نقابة الصحفيين، فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.