كشف الفنان المصري محمود حميدة الستار عن عدد من أسراره الشخصية التي لا يعرفها الجمهور بجرأة أدهشت البعض.

محمود حميدة قال إنه شرب كل أنواع المخدرات ولكنه لم يدمن أي نوع، وأكد أنه يرفض أن يتناول الممثل أي شيء قبل التصوير لأنه يجب أن يكون في وعيه ويركز.

محمود حميدة قال إنه لا يمانع في زواج ابنه من راقصة لو أحبها، وهو يرى أن المرأة لم تحصل بعد على حقها، وأن التحرش ليس له مبرر حتى لو ظهرت الفتاة «ملط في الشارع».

الفنان المصري أشار إلى أن الفنانة آمال ماهر أفضل من أم كلثوم ولكنها لم تكمل تعليمها ورأى أن الفنان محمد رمضان أفضل من الفنان أحمد زكي وأحمد الفيشاوي أفضل من نور الشريف.

محمود حميدة قال إنه يكره الموت ولكن لا يخافه ويفتقد المخرج يوسف شاهين والفنان محمود عبدالعزيز، وقال إنه ضايق والده كثيرا ولكنه غير نادم.

الفنان المصري قال إن تشبيهه بالفنان رشدي أباظة لا يسعده، ووصف نفسه بأنه إنسان فاسد وقال إن كل من تعدى الخمسين شخص فاسد في رأيه، وأن الجو العام أصبح فاسد.

محمود حميدة قال في حواره مع سمر يسري ببرنامج «أنا وأنا» إنه لا يرى عيبا من صداقته لشخص مثلي، وقال إنه لا يهتم لرأي الناس وله قناعاته الخاصة.