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الخميس 13 ابريل 2017 02:42 مساءً
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ارثوذكسي نجع حمادي تلغى جميع احتفالات عيد القيامة
ارثوذكسي نجع حمادي

ارثوذكسي نجع حمادي تلغى جميع احتفالات عيد القيامة

الخميس، 13 ابريل 2017 02:42 م
محيط: أحمد زكي

أعلنت مطرانية نجع حمادي للأرثوذكس شمال قنا عن إلغاء كافة مظاهر احتفالات عيد القيامة المجيد بالايبارشية تقديرًا ومشاركة لمشاعر أسر الشهداء والمصابين طبقا لقرار المجمع المقدس.

ووفقًا لبيان المطرانية  اليوم الخميس،  فقد اعتذرت عن استقبال المهنئين بالعيد بالكنيسة وتم تخصيص يوم العيد لتلقي التعازي بمقر المطرانية.

وقال البيان إن دير الأنبا بضابا يعتذر عن استقبال الزوار يوم العيد والدخول فقط بتصريح خاص من المطرانية مع مراعاة عدم دخول السيارات داخل الدير وإتباع الإجراءات الأمنية المعروفة.

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