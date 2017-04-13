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الخميس 13 ابريل 2017 02:37 مساءً
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تأجيل محاكمة 10 متهمين بحرق سيارتي شرطة في البساتين لجلسة 27 أبريل
محاكمة ـ محكمة‎

تأجيل محاكمة 10 متهمين بحرق سيارتي شرطة في البساتين لجلسة 27 أبريل

الخميس، 13 ابريل 2017 02:37 م
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أمرت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، بتأجيل محاكمة 10 متهمين بحرق سيارتي شرطة بمنطقة البساتين- لجلسة 27 أبريل؛ للمرافعة.
ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر والبلطجة وإثارة الشغب والتلويح بالعنف واستعراض القوة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإضرام النيران بسيارات تابعة للشرطة وتكدير السلم العام.

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