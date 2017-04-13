قام الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بتفقد أعمال الحى السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما اجتمع مع مسئولى شركات المقاولات المُنفذة للحى السكنب، وأعمال المرافق بالأحياء المختلفة، لمتابعة الموقف التنفيذب.

وتفقد “مدبولي”، أول عمارة يتم الانتهاء من تشطيب واجهتها، والتى تنفذها شركة طلعت مصطفى، حيث أبدى الوزير عدداً من الملاحظات على أعمال التشطيبات، قائًلا: “بدأنا تشطيب عينات الواجهات فى بعض العمارات بعد 10 أشهر تقريباً من العمل، مكلفًا شركات المقاولات العاملة بالمشروع، بالإنطلاق فى أعمال التشطيبات المختلفة، خاصة بعد اعتماد المكتب الإستشاري لنوعيات التشطيب المختلفة.”

وطلب الوزير من كل شركة تعمل بالحى السكني، سرعة تشطيب منطقة محددة داخلياً وخارجياً، مع الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع، والطرق، وأعمدة الإنارة، لبدء تسويق هذه الوحدات وإعلان حجزها، حتى يتمكن الراغبون فى الحجز من معاينة هذه الوحدات.

وكلف الوزير، مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسرعة البدء فى تنفيذ الفيلات والتاون هاوس، وتجول الوزير فى عدد من الوحدات السكنية التى تم الانتهاء من تشطيبها على أعلى مستوى.

وشرح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، الموقف التنفيذى لأعمال توصيل المرافق، حيث أشار إلى أن نسبة تنفيذ الطرق وصلت لـ60 % فرمة، والمياه والصرف وصلت لـ30 %، وسيتم البدء فى تنفيذ مرافق حى المال والأعمال، والمدينة الطبية، وتوصيل المرافق للمسجد والكنيسة، اللذين أمر بهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذهما بالعاصمة الإدارية الجديدة.