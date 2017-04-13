أكدت عدد من التقارير الصحفية انفصال الفنانة المغربية ميساء مغربي عن زوجها في سرية تامة، وذلك بعد زواج دام لمدة عامين.

وعلى الرغم من نفي ميساء لخبر طلاقها أكثر من مرة الا أن كل ما تنشره على حسابها الخاص على موقع “سناب شات” أوضح عن الحالة النفسية السيئة التي تعيشها.

كما ظهرت الفنانة المغربية في كل صورها الحديثة، وهى لا ترتدى خاتم زواجها، مما أكد على صحة أنباء انفصالها.

يذكر أن ميساء مغربي قد تزوجت منذ عامين في سرية تامة، كما أنها لم تكشف عن هوية زوجها لوسائل الإعلام حتى الآن.

وكانت الفنانة المغربية قد كشفت مؤخرا أنها مصابة بمرض نادر في الرحم يسمى “بطانة الرحم المهاجرة”، إلا أنها أكدت أن هذا المرض ليس هو المتسبب في عدم إنجابها حتى الآن، حيث قالت: “هذا المرض ما يمنع من الحمل لكن عدم التعامل معه بطريقة صحيحة سواء من تغذية أو أدوية ممكن يحول دون ذلك، وانا تزوجت من سنتين وكنت كتير مشغولة بأعمالي الفنية وان شاء الله ربنا يكرمنا”.