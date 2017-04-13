مستشار المفتي: وقعنا في فخ التحدث مع أنفسنا في الفترة الماضيةالخميس، 13 ابريل 2017 02:35 م
قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، إن الصراع الطائفي غير معروف في مصر عبر تاريخها، مشيرًا إلى أنه علينا جميعًا بوصفنا مصريين أن نظل مُتَّحدين في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن، وأن نواصل العيش سويًّا بالمحبة والمودة والسلام الذى اتسم به المجتمع المصري طوال تاريخه، والوقوف صفًّا واحدًا أمام الدعوات والأفعال الشاذة التي تسعى للتفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
وأضاف خلال مقاله باللغة الإنجليزية، المنشور على موقع وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بعنوان: “من القاهرة بقلب يتألم”، إننا في حاجة ملحة للتحدث مع العالم في هذا التوقيت الملتهب، لأننا وقعنا في فخ التحدث مع أنفسنا في الفترة الماضية، مشددًا على أن وسائل الإعلام العالمية تقع عليها مسئولية أخلاقية تتمثل في إتاحة الفرصة الكاملة للعلماء والمفكرين المتخصصين للتحدث بلسان الدين الإسلامي، مطالبًا بوضع الآليات الفاعلة للتواصل مع الإعلاميين والأكاديميين والسياسيين ودوائر صناعة القرار في كل العالم.
وأوضح مستشار مفتى الجمهورية، أنه يجب ألا تُستغل هذه العمليات الإرهابية لزرع الخلاف والفُرقة بين أبناء الوطن الواحد الذى يعيش فيه المسلمون والمسيحيون معًا في سلام منذ قرون، كما أنه من الضروري -من أجل إحلال السلام في المنطقة والعالم أجمع- أن يظل التعاون والتعايش بين جميع الأديان في مجتمعاتهم، وضمان أن يظل ذلك بشكل كامل، وهو ما يجب أن يعمل عليه جميع الأفراد والمؤسسات في الدولة.
ولفت إلى أن أن الإسلام لا يميز بين الناس أيًّا كان دينهم أو عرقهم أو لونهم، بل جميع البشر في الإسلام مكرَّمون ولهم حرمتهم، وأن النبي كان نموذجًا فريدًا للتعايش، حيث وضع عقدًا اجتماعيًّا لا يمكن انتهاكه عندما قال: ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلَّفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طِيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، وبذلك يكون كلُّ من يظلم أحدًا من الأخوة المسيحيين ليس فقط محرومًا من شفاعة النبي، ولكنه جعل نفسه أيضًا في خصومة مع النبي يوم القيامة.
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