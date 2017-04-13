عرض برنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية “DMC”، اليوم الخميس، مقطعًا صوتيًّا مسجلًا للفنانة هنا الزاهد، والتي كشفت فيه كواليس مسلسل “الضايعين”، المشارِكة فيه، والذين يقوم فريق عمله الآن بتصوير مشاهده وأحداثه في لندن.

وقالت هنا الزاهد، في المقطع الصوتي: إن المسلسل كوميدي من ضمن الأعمال الخفيفة، ويحتوي على شخصيات كثيرة ومختلفة، ويتحدث عن طائرة سقطت على جزيرة وتجمع أشخاصًا من طبقات مختلفة، مختتمة رسالتها بالتمني للعودة إلى مصر.

واستنكرت الشائعات التي نُشرت مؤخرًا، حول علاقتها بالمنتج هشام كمال منتج مسلسل “الضايعين”، مؤكدة أن العلاقة بينهما لا تتعدى الصداقة والعمل، قائلة: “هو منتج العمل الذي أشارك فيه، ومن الطبيعي أن أتصور مع أصدقائي في أي وقت”.