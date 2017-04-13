شاركت “بالاديون” هذا العام بصفتها الراعي الذهبي في مؤتمر و جوائز الشرق الأوسط للأمن السيبراني الذي تم إنعقاده في دبي, و لقد ضم الحدث أكبر تجمع لكبار مسؤولي أمن المعلومات في المنطقة.

وتؤكد إلتزامها بتمكين الشركات من الأدوات المناسبة و المتطورة من أجل مكافحة التهديدات السيبرانية المتقدمة اليوم، و أعلنت الشركة عن قيامها برعاية مؤتمر الأمن السيبراني الذي نظمته (MESCON) ,و الذي تم إنعقادة لمدة يومين من 11 حتى 12 أبريل 2017.و لقد إستضاف المؤتمر أكثر من 200 شخص من كبار مسؤولي أمن المعلومات من مختلف قطاعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

و قام “راجيش جوبيناث”، رئيس قطاع ما قبل البيع لدي « بالاديون »,,بتمثيل الشركة في قاعة تضم كبار مسؤولي أمن المعلومات ,و إستعرض بمشاركة الحضور أهم إستراتيجيات الأمن السيبراني القابلة للإستخدام و التي تُمكن مسؤولي أمن المعلومات من البدء في تنفيذ برامج أمن سيبرانية خاصة بهم. و لقد ضمت جلسة “راجيش” سبل إستخدام التزامن و التحليلات للكشف و الإستجابة السريعة,و توغل بعمق في العمليات الأمنية الحالية التي يمكن القيام بها من أجل الكشف عن الهجمات ذات البصمة المنخفضة و التي تفتقر في كشفها تقنيات الأمن التقليدية.

وصرح ” أميت روي “، نائب الرئيس التنفيذي والمدير الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط لدى « بالاديون »,وقال:” نشعر بالفخر لرعايتنا المؤتمر الذي تنظمة (MESCON),و نحن سعداء للغاية بالجمع الذي ضم أذكى العقول العاملة في الأمن السيبراني بالمنطقة. و لقد إحتفلت (MESCON) بنجاحها برؤية عمل مسؤولي أمن المعلومات في المنطقة . إنه لفخر لنا أن نكون جزءا من حفل التكريم هذا”.

وأضاف “روي” : “تلقت حلول و خدمة الكشف والاستجابة المدارة (MDR) من بالاديون إستجابة ساحقة أثناء إستعراضها من خلال منصة الشركة في المؤتمر .و خدمات الأمن المدارة لدينا تقوم بإستخدام تحليلات الأمن و منصة التزامن و تتكامل مع “مركز علمليات الأمن” (SOC) المتطور من بالاديون من أجل تحسين مستويات الكشف و الإستجابة للتهديدات و هو خلافا لما يقدمة مزودي خدمات الأمن المدارة الاَخرين”.