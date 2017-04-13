بعد مرور أكثر من عام على وفاة الفنان المصري حمدي أحمد ترددت بعض الشائعات التي تقول إن الفنان انتحر ولم يمت بسبب المرض.

ابنة الفنان ميريت حمدي أحمد ردت على ما قيل بهذا الشأن وقالت إنها لأول مرة أجرت حوار مع أحد الصحف ولكنها لم تقل أن والدها انتحر، وأكدت انها لن تجري أي حوارات عن والدها بعد ذلك لتحافظ على اسمه.

ابنة حمدي أحمد قالت في مداخلة مع جابر القرموطي : «أبي الفنان حمدي أحمد مسلم وموحد ومات بالمرض وسيظل علامة فى تاريخ الفن فى مصر، ولم أكن أعلم أن هذا ما سيكتب عندما أجريت الحوار، خاصة أني لم ألمح من قريب ولا من بعيد بهذه المسألة».

حمدي أحمد رحل في 8 يناير 2016، عن عمر 82 عاما، بعد صراع مع المرض.