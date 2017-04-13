ذكرت صحيفة (أس) الإسبانية، أن اللاعب “جوردي ألبا” المدافع الأيسر لنادي برشلونة، يرغب في الرحيل من النادي الكتالوني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت الصحيفة، اليوم /الخميس/ أن هناك اتصالات بين اللاعب “ألبا”، الفائز مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2012 ، وكل من ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد للانتقال لأحدهما فى الموسم المقبل.

ويعد اللاعب “ألبا” من العناصر الأساسية فى العملاق الكتالوني، وساهم فى حصوله على العديد من البطولات على المستويين المحلى والأوروبي خلال السنوات الماضية.