بالصور.. 10 معلومات عن داليدا الراقصة التي أشعلت السينمات وتهدد عرش صافينازالخميس، 13 ابريل 2017 02:25 م
تعتبر شركة السبكي الأولى في اكتشاف الراقصات وتقديمهن للجمهور من خلال الأفلام التي تقوم بإنتاجها سنويا، حيث سبق وقدمت وقدم العديد من الوجوه الجديدة من الراقصات الأجنبيات، ومنهن الأرمينية صافيناز والأوكرانية آلا كوشنير لتكون المنافسة بينهما فى الرقص الشرقي بعد ابتعاد المصرية دينا عن الأضواء فى الفترة الأخيرة لتكون المنافسة قاصرة فى الرقص الشرقي بين كوشنير وصافيناز.
مؤخرا طرح السبكي فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “يجعله عامر” وظهرت فيه راقصة جديدة تدعى داليدا انستازيا، ولفتت الأنظار إليها من خلال الإعلان الدعائي للفيلم وأدائها الاستعراضي مع الفنان الشعبي محمود الليثي.
من هي داليدا أنستازيا؟
1- راقصة روسية الجنسية جاءت لمصر لتسير على درب كوشنير وصافيناز.
2- ظهرت كموديل فى كليب “بتنادينى” مع المطرب الشعبى سعد الصغير و الذى أعاد تقديمها بلحن مختلف يتناسب مع طريقته فى الغناء.
3- الفائزة بجائزة مهرجان القاهرة الدولي أهلاً وسهلاً للرقص الشرقي.
4- الفائزة بالمهرجان الدولي “كايرو ميراج”.
5- خريجة جامعة الفنون والثقافة فى سان بطرسبورغ.
6- قدمت العديد من الجولات الناجحة فى الرقص بالبرازيل والصين وتايوان وتركيا وبعض الدول الأخري.
7- شاهدها المنتج أحمد السبكي وقرر ضمها لفريق عمل فيلم “يجعله عامر” مع أحمد رزق وبوسي ومحمود الليثي.
8- ظهرت مع النجم محمود الليثي فى كليبه الأخير “عم يا صياد” من فيلم “يجعله عامر”.
9- بجانب مشاركتها فى “يجعله عامر” تعاقد معها المنتج أحمد السبكي على فيلمين جديدين.
10- تشبه نفسها بالنجمة الشابة هنا الزاهد وذلك عقب وضعها لصورة بينهما على صفحتها على فيس بوك وعلقت قائلة:” توأمي المصري”.
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