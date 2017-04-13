شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع عقد البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بين جمعية الاورمان والشركة المنفذة بقيمة 130 مليون جنيه، وذلك بمقر الوزارة وذلك لتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة بالمجان لمرضى الأورام من الأطفال والبالغين في محافظات الصعيد بالإضافة الى توفير بيئة تعليمية وتدريبية وبحثية متكاملة وبرامج للتوعية العامة والاكتشاف المبكر من أجل رفع نسب الشفاء.

وقد تم تجهيز المستشفى بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج على مستوى العالم في مجال الأورام وتخدم كبداية سكان ستة محافظات في جنوب الصعيد بتعداد سكاني يبلغ حوالي 11 مليون نسمة وعدد حالات سرطانية جديدة تبلغ حوالي 12 ألف حالة جديدة سنويا الى جنب الحالات التي تم اكتشافها من قبل.

وتعد المرحلة الثانية للمستشفى استكمال صورتها النهائية والمزمع تشغيلها في الربع الأخير من العام الحالي أربعة غرف عمليات كبيرة ووحدة رعاية مركزة بسعة 26 سرير ووحدة للمناظير الطبية ووحدة غسيل كلوى تضم 5 أسرة ووحدة افاقة وقسم الإقامة الداخلية ويضم 110 سرير وجهاز أشعة فلوروسكوبى (PET CT ) وجهاز أشعة بوزيترونى ووحدة بنك الدم ووحدة التخلص من النفايات الطبية ووحدة باثولوجيا جراحية ومركز للنظم والمعلومات.

كما سيتم اعداد العيادات التخصصية لمرضى المستشفى في جميع التخصصات وستتضاعف وحدة علاج اليوم الواحد لتستوعب حوالى 400 مريض يوميا على مدى أيام الأسبوع وانشاء قسم إعادة التأهيل ويتضمن العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والإرشاد النفسي والمعنوي بالإضافة الى قسم العلاج التلطيفي لتنفيذ برامج لرعاية المريض طبيا ونفسيا واجتماعيا عندما يفشل العلاج ويصبح المرض في مراحله المتأخرة وقسم الزيارات المنزلية حيث يقوم فيه فريق العمل بزيارة المرضى في منازلهم لتعليم الأهالي كيفية رعاية المريض ومنع العدوى والتغذية السليمة والعادات الصحية السليمة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

جدير بالذكر ان المرحلة الأولى قد تم افتتاحها في مايو من العام الماضي بتكلفة قدرها 120 مليون جنيه حيث تم تشغيل العيادات الخارجية ويقدم بها الأطباء المتخصصون خدمات الكشف العام عن السرطان وأمراض الدم وجراحة الأورام والعلاج الكيميائي والإشعاعي والطب النووي ووحدة علاج اليوم الواحد بسعة استيعابية تبلغ 200 مريض يوميا طوال أيام الأسبوع.

وقسم الأشعة التشخيصية ويضم مختلف الأجهزة المتقدمة للتشخيص مثل جهاز الأشعة المقطعية متعددة المقاطع وجهاز الموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي وقسم للطب النووي المزود لأول مرة بجهاز جاما بكاميرا جديدة ذات الرأسين يعرف باسم spect، وهو من أحدث الأجهزة التي تستخدم في مجال الطب النووي في العالم حيث لديه قدرة فائقة على عمل فحوصات المسح الذرى بدقة عالية بالإضافة الى سرعة في الإنجاز وصيدلية اكلينيكية بالإضافة الى المعامل والعلاج الإشعاعي وقسم التوعية والاكتشاف المبكر.

وقد صرح حسين شكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشفاء أن المستشفى تهدف لأن يكون الصعيد بلا سرطان من خلال بناء مدينة طبية كاملة الخدمات وتحتوي على كل ما يلزم لتطوير الخدمة للمريض والوصول الى نسبة الشفاء العالمية المرجوة وقد تحقق الجزء الأول من الحلم واستكمالا لتحقيق الرؤية المستقبلية سوف تشمل بالإضافة الى انشاء المبنى الجديد للمستشفى انشاء مركز للأبحاث ومعهدا للتمريض ومركزا لتدريب العاملين وانشاء قاعة مؤتمرات وقسم للطوارئ بالإضافة الى توسعة قسم الأشعة العلاجية وتطوير الخدمات التمريضية.