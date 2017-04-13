هل تخيلت يوما انك تمارس علاقة حميمة مع مديرك او مديرتك ؟ ، أو فى مكان عام على الملأ !، او مع نجم مشهور ؟ .

كل هذه الاحلام الجنسية تحدث غالبا بكثرة في سن معينة خاصة في فترة المراهقة والتي يمكت تسميتها ايضا بالاحتلام حيث تراود الشخص احلام تثير الشهوة وجراء هذه المشاهدات يمكن ان يصل الشخص لمرحلة القذف دون شعور فعالم الاحلام احيانا يظهر لك كأنه واقع.

وحسب المحللين النفسيين فان الاحلام الجنسية يفسرونها ويقسمونها الى قسمين احلام من النوع الذي لا يتجاوز ممارسة جنسية عبارة عن ملاطفة ومداعبة فقط ونوع او قسم ثاني ييصنف كانعكاس لرغبة ممارسة الجنس .

ويقول المحللون النفسانيون ان النوع الاول يعبر ان الشخص يعاني من كبت جنسي او يرغب بالممارسة الجنسية في حياته الفعلية الواقعية.

والاحلام الجنسية تعتبر امر طبيعي جزء من المنظومة الحياتية للشخص ولا خوف منه اما فيما يخص التفسير الدقيق للاحلام الجنسية فليس اي شخص يمكنه تفسير الاحلام بل هناك من رزقه الله تعالى موهبة تفسير الاحلام كابن سيرين المشهور عنه هذا الامر وغيره من المفسرين للاحلام كافة وليس الجنسية فقط.

ولكن هل تبادر إلى ذهنك أن الأحلام الجنسية ما هي إلا وسيلة لإشباع الاحتياجات الجنسية التي لا يتم إشباعها في الواقع؟

أو إنها دليل على عدم قناعة هذا الشخص بعلاقته الحميمة بزوجته؟

ربما لوجود رغبة جامحة لا تشبعها العلاقة الحميمة الواقعية، فلا يوجد تواصل حقيقي بين الزوجين ما أدى إلى هذه النتيجة.

وإليكِ أشهر الأحلام الجنسية ومعانيها:

ممارسة الجنس مع مديرك

هذا الحلم يعني أنكِ ترغبين في التقرب من مديركِ، ليس بالعلاقة الحميمة ولكن قد تشعرين بأنكِ بعيدة عن أفكاره ورؤيته، وترغبين في تحسين علاقتك به ليس أكثر.

محاولة إيجاد مكان لممارسة العلاقة مع الزوج

إذا حلمتِ بأنكِ لا تجدين أنتِ وزوجك مكانًا لممارسة العلاقة الحميمة، فهذا يعني أن التواصل بينكِ وبينه في أمور الحياة اليومية ضعيف بسبب انشغالك، وهذا يتطلب منكِ إيجاد وقت لكما معًا.

ممارسة العلاقة الحميمة في مكان عام

عادة ما يكون السبب هو تدخل أحد من الأهل أو الأصدقاء في حياتكِ مع زوجكِ، وانتقاد هذا الشخص لكما بشكل أصابكِ بالإحراج والضيق.

ممارسة العلاقة الحميمة مع شخص مشهور

ليس هناك علاقة بين هذا الحلم وحبك لذلك الشخص، بل قد ترغبين في أن تحظى هذه الفترة ببعض الشهرة في حياتكِ العملية.

وهى مجرد بعض التفسيرات التي وجدها الباحثون منطقية للأحلام الجنسية، ولكن إذا تكرر الحلم لفترات طويلة أو راودكِ حلم فيه عنف جنسي تجاهكِ وتكرر، يجب أن تستشيري خبيرًا نفسيًا ليفسر لكِ السبب.