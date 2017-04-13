كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن قرب تقديمها لدويتو غنائى مع النجم تامر حسنى، مؤكدة أن الصور التى انتشرت لهم ليست مفأجاة لكنهما يحضران لأغنية معا.

ونشرت إليسا صورتها مع تامر حسنى عبر موقع تبادل الصور “إنستجرام”، معلقة عليها: “إنها ليست مفأجاة.. لكنه دويتو جديد قادم قريبا جدا”.

يذكر أن الديو الغنائى الذى يجمع بين النجمين تامر حسنى وإليسا من المقرر أن يكون لفيلم نجم الجيل الجديد “تصبح على خير”، والأغنية بعنوان “ورا الشبابيك”، من كلمات الشاعر محمد جمعة، وألحان أحمد محيى، وتوزيع يحيى يوسف، وهندسة صوتية ياسر أنور، ومن المقرر طرحها خلال أيام.