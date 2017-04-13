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السلطات الروسية تعتقل مجندا بكلية بطرسبورج العسكرية بشبهة الإرهاب

السلطات الروسية تعتقل مجندا بكلية بطرسبورج العسكرية بشبهة الإرهاب

الخميس، 13 ابريل 2017 02:26 م
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كشفت لجنة التحقيق الروسية عن اعتقال طالب مجند في كلية العلوم الجوية الفضائية العسكرية في بطرسبورج بتهمة التورط في نشاط إرهابي .

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الناطقة باسم محكمة بطرسبورج العسكرية يكاتيرينا سافتشينكو قولها “إن التحقيق مستمر مع فاديم أوسيبوف، وأنه سيبقى قيد الاعتقال على ذمة التحقيق حتى يونيو المقبل قبل بت القضاء بتهمته”.

من ناحية أخرى نفى مسئولين في الأكاديمية التابع لها أوسيبوف أي علم لهم باعتقال طالبهم أو بملابسات توقيفه.

وكانت أجهزة الأمن الروسية قد اعتقلت - في 6 من الشهر الجاري بسان بطرسبورج - 6 مشتبه بهم من جمهوريات آسيا الوسطى بالتخطيط لعمل إرهابي في روسيا، وأوقفت أجنبيين آخرين في العاصمة موسكو بنفس التهمة.

ويذكر أن مترو أنفاق مدينة سان بطرسبورج الروسية كان قد تعرض في 3 من الشهر الجاري لتفجير انتحاري أودى بحياة 14 شخصا وإصابة 50 آخرين.

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