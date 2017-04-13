قالت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية إن كوريا الشمالية تستعد لتجربة قنبلة نووية كبيرة بعدما أظهرت الصور المكان المخصص لذلك، وذلك بعد تحذير رئيسها كيم جونج أون من أن هناك حدثًا كبيرًا في بلاده يتواكب مع العيد القومي للدولة، والذي يتوافق مع عيد ميلاد مؤسسها، فيما يسمى “يوم الشمس”.

وأضافت الصحيفة أن هناك صورًا حديثة عبر الأقمار الصناعية تثبت أن كوريا الشمالية بصدد اختبار قنبلة نووية جديدة يوم السبت القادم.

وأظهرت الصور المكان المخصص للتجربة، وقد تم إعداده وتجهيزه لهذا الغرض، بعد تحذير زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون من أن هناك حدثًا هامًا وكبيرًا يتواكب مع عيد ميلاد مؤسس كوريا.

ولفتت الصحيفة إلى أنه إذا تمت هذه التجربة، فقد تكون السادسة من نوعها، بحيث تكون كل تجربة أكبر من سابقتها، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين كوريا الشمالية وأمريكا توترًا كبيرًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب أرسل بوارج حربية إلى شبه الجزيرة الكورية، على خلفية تحذير كوريا الشمالية من تنفيذ هجوم نووي على الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، وجهت حكومة كوريا الشمالية الدعوة لـ 200 صحفي لحضور مراسم الاحتفال بالذكرى 105 لمؤسس كوريا الشمالية كيم سونج، والتي تحل في 15 أبريل الجاري، فيما يسمى بـ”يوم الشمس”.