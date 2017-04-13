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ضبط 7 أطنان أسماك مملحة ولحوم ودواجن فاسدة‎ في الجيزة
رنجة

ضبط 7 أطنان أسماك مملحة ولحوم ودواجن فاسدة‎ في الجيزة

الخميس، 13 ابريل 2017 02:11 م

تمكنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة من ضبط 7 أطنان أسماك مملحه ودواجن ولحوم فاسدة خلال حملاتها المكثفة التى تقوم بها قبل شم النسيم.

وصرح اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، بأنه تم توجيه جميع الأجهزة الرقابية والتفتيشية لتكثيف حملاتها لضبط أى أسماك ولحوم و دواجن فاسدة قبل طرحها بالأسواق خلال شم النسيم.

وأشار الدالى إلى أنه تم ضبط طن أسماك مملحه فاسدة غير صالحة للاستهلاك الأدمى لدى مكان بيع وتجهيز الأسماك المملحة بمنطقة أوسيم.

وأكد الدالى على مواصلة الحملات الرقابية على كافة منافذ وأسواق بيع اللحوم والأسماك خاصة خلال احتفالات شم النسيم وضبط أي مخالفات تضر بصحة المواطنين.

من جانبه، قال أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة إنه تم ضبط 3.8 طن لحوم مفرومه ودواجن بمنطقة الخراجية بابو النمرس لدى مصنع تصنيع اللحوم والدواجن ، كما تم ضبط طن لحوم غير معروف مصدرها لدى مطعم كبابجى بناحية الأقصر بأمبابة.

وأشار أشرف إسماعيل إلى أنه تم ضبط طن ونصف لحوم مفرومة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي لدى مكان يتم تجهيزهم بداخله في الهرم.

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