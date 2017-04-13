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حاتم صابر: الأمن يحبط العديد من العمليات الإرهابية ولكنه لا يعلن عنها
العقيد حاتم صابر - الخبير الأمني
العقيد حاتم صابر - الخبير الأمني

حاتم صابر: الأمن يحبط العديد من العمليات الإرهابية ولكنه لا يعلن عنها

الخميس، 13 ابريل 2017 02:14 م
محيط - خالد الريس

أشاد العقيد حاتم صابر الخبير الأمني، بأداء وزارة الداخلية لمعرفة المتورطين بالأحداث الإرهابية التي وقعت يوم الأحد الماضي، مؤكدا أن سرعة الوصول للمنفذين يضع مصر في مصاف الدول التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة في متابعة الجريمة.
وأعلن صابر من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية تحبط العديد من العمليات الإرهابية من خلال ضربات استباقية ولكنها لا تعلن عنها إعلاميا نظرا لسرية الإجراءات المتبعة، منتقدا تجاهل الإعلام للضربات الاستباقية وجهود أجهزة الأمن وتركيزها على العمليات الإرهابية فقط.
وأوضح أن العديد من الدول المتفوقة أمنيا معرضة لحدوث عمليات إرهابية، مشيرا إلى هجمات باريس والهجوم على مطار بروكسل الذي وصفه بأنه من أعتى 10 مطارات في العالم أمنيا.
وقال: “لا توجد دولة في العالم تستطيع منع العمليات الإرهابية مهما كانت قوة وقدرة أجهزتها الأمنية”. 

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