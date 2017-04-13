الراكب الذي اعتدت عليه شركة يونايتد للطيران يرفع دعوى ضدهاالخميس، 13 ابريل 2017 12:39 م
رفع محامون عن الراكب الذي أُنزل قسرا من طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية للطيران في شيكاجو، دعوى قضائية في محكمة بولاية إيلينوي؛ لإلزام الشركة بحفظ التسجيلات المصورة وغيرها من الأدلة المتعلقة بالواقعة.
ويريد المحامون أن تحفظ يونايتد إيرلاينز ومدينة شيكاجو، التي تدير مطار أوهير الدولي، المقاطع المصورة التي التقطها كاميرات المراقبة وتسجيلات قمرة القيادة وقوائم الركاب والطاقم، والمواد الأخرى المتعلقة بالرحلة رقم 3411، مستشهدين بخطر تعرض موكلهم الدكتور ديفيد داو “لتحيز خطير”.
وقالت إدارة الطيران في شيكاجو، يوم الأربعاء، إن ضابطَين آخرين أوقفا عن العمل مؤقتا فيما له صلة بالواقعة، التي حدثت في التاسع من أبريل، التي جر خلالها ضباط من أمن المطار داو من مقعده على متن طائرة تابعة متجهة إلى لويسفيل بولاية كنتاكي يوم الأحد. وكان ضابط أوقف عن العمل يوم الثلاثاء.
وقال بول كالان، وهو محام يعمل في القضايا المدنية والجنائية في نيويورك، إن الغضب العام من معاملة داو سيدفع على الأرجح الشركة إلى تسوية سريعة وسخية.
وأضاف: “لأن يونايتد (إيرلاينز) لديها مشكلة كارثية على هذا النحو في العلاقات العامة، فإن القضية تكتسب قيمة أكبر مما تكتسبه قضية مماثلة عادة”.
وقدم الرئيس التنفيذي لشركة الطيران أوسكار مونوز اعتذارا لداو وأسرته في مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي نيوز)، قائلا إن الشركة لن تستخدم بعد الآن ضباط إنفاذ القانون لإنزال ركاب من طائرات زائدة العدد.
وقال: “هذا لا يمكن أن يحدث، ولن يحدث مجددا”.
ويتعرض مونوز لضغوط لاحتواء سيل من الدعاية السلبية ودعوات بمقاطعة يونايتد إيرلاينز أطلقت شرارتها تسجيلات مصورة التقطت لمعاملة مسؤولي أمن المطار السيئة لداو.
وأظهرت لقطات فيديو صورها ركاب رجلا يصيح، في حين يجذبه أفراد الأمن من مقعده.
وشوهد الرجل ذو الملامح الآسيوية أثناء جره على ظهره من يديه وأطرافه في الممر بين مقاعد الطائرة، وفمه ينزف، ونظارته معوجة، وقميصه مرفوع عن بطنه.
وقالت الشركة إن داو طرد من الطائرة؛ لإفساح مكان لعضو إضافي في الطاقم.
وأظهرت مقاطع مصورة من الواقعة داو وهو يعود إلى الطائرة ويقول: “اقتلوني فحسب. اقتلوني. يجب أن أعود إلى المنزل”.
وقال محاميه إن داو كان لا يزال حتى الثلاثاء في مستشفى في شيكاجو يتعافى من الإصابات التي تعرض لها.
وقالت يونايتد إيرلاينز، يوم الأربعاء، إنها ستعوض جميع الركاب على متن الرحلة بإعادة ثمن تذاكرهم.
وهذه المرة الثانية في أقل من شهر التي تتعرض فيها يونايتد إيرلاينز لانتقادات بسبب معاملتها للركاب.
وانخفضت أسهم يونايتد إيرلاينز 1.1 في المئة عن إغلاق الأربعاء عند 69.93 دولار. وكانت هبطت 4.4 في المئة الثلاثاء.
-
"حماس" تتهم أبو مازن بالعمل على فصل غزة عن الضفة
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والحكومة، بالعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وقال حازم قاسم، المتحدث ...Wed, 12 Apr 2017 10:27:50 GMT
-
"الأرصاد" : أمطار غزيرة ورعدية .. وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارةThu, 13 Apr 2017 06:45:26 GMT
-
حريق بجوار مستشفى «طلخا»
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى مخلفات بجوار مستشفى طلخا. ورد للواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد مروان عبد المعطى ...Wed, 12 Apr 2017 08:27:54 GMT
-
مجلس الأمن يصوت اليوم على إجراء تحقيق في الهجوم الكيماوي بسوريا
أعلن دبلوماسيون أمريكيون الثلاثاء أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطلب من الحكومة السورية التعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي ...Wed, 12 Apr 2017 07:01:41 GMT
-
التخطيط: 245 خدمة متاحة على بوابة الحكومة
رصد تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري مؤشرات الاصلاح الإداري التي تم انجازها حتى مارس 2017 في إطار متابعة الدكتورة هالة السعيد للمشروعات التي تقوم بها ...Wed, 12 Apr 2017 09:05:38 GMT
-
بلاغ يتهم مرسي بالتحريض على تفجير «الكنيستين»
تقدم د. سمير صبرى المحامى، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد محمد مرسى الرئيس المعزول، مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، طبقا لأحكام قانون الطوارئ. ...Tue, 11 Apr 2017 10:53:15 GMT
-
مجهولون يطلقون النيران على شرطيين في كفر الشيخ
أصيب شرطيان من قوة نقطة شرطة الجرايدة بمركز بيلا بكفر الشيخ، فجر اليوم الثلاثاء، بطلق ناري من مجهولين يستقلون سيارة، وفروا هاربين، حيث تم نقلهما إلى مستشفى بلقاس ...Tue, 11 Apr 2017 11:43:54 GMT
-
دراسة: المهدئات تعزز خطر الالتهاب الرئوي بين مرضى الزهايمر
حذرت دراسة طبية من تناول مرضى الألزهايمر للمهدئات الأكثر شيوعا مثل الفاليوم، وزاناكس، لدورها فى زيادة خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، حيث كثيرا ما يعطى هؤلاء المرضى ...Tue, 11 Apr 2017 11:24:02 GMT
-
الحكومة تخصص «مندوبين» لتلقي طلبات النواب
قال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب، إنه تم الاتفاق مع الوزارات المختلفة علي تخصيص مندوبين عنها، لتلقي طلبات النواب وذلك في إطار التعاون بين الحكومة والبرلمان ...Tue, 11 Apr 2017 10:57:38 GMT