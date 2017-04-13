صرح المنتج عصام شعبان بأنه تم الانتهاء من مونتاج ومكساج سبع حلقات من مسلسل “إزاي الصحة”، المقرر عرضه في سباق الدراما الرمضانية المقبل.

وقال شعبان إنه جاري حاليا البحث عن قصر فاخر ذي طراز معماري أثري يتناسب مع تصوير عدد من المشاهد الداخلية والخارجية للعمل، والخاصة بأحد الشخصيات الرئيسية في المسلسل وهي شخصية “فاضل بيك” الذي يلعب دوره الفنان ناصر سيف، لافتا إلى أنه فور العثور على القصر، ستنتقل أسرة المسلسل إليه فورا لمواصلة التصوير، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

“إزاي الصحة” تأليف يوسف معاطي وبطولة أحمد رزق، آيتن عامر، سلوى خطاب، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، طارق الأبياري وحسام شعبان، نهال عنبر، أحمد حلاوة وضياء المرغني، حسام داغر، دعاء رجب، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف يوسف معاطي، وإخراج إبراهيم فخر، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مشوق.