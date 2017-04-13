 Moheet on google
الخميس 13 ابريل 2017 12:37 مساءً
روابط سريعة
حفتر: لا تجري مناقشة إقامة قاعدة عسكرية روسية في ليبيا
القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر

حفتر: لا تجري مناقشة إقامة قاعدة عسكرية روسية في ليبيا

الخميس، 13 ابريل 2017 12:36 م
متابعات

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن القائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر قوله اليوم الخميس إنه لا تجري مناقشة مسألة إقامة قاعدة عسكرية روسية فوق أراض ليبية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3