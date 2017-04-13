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تأجيل محاكمة 26 متهمًا فى "حرق نقطة شرطة المنيب"
شاكوش - محكمة

تأجيل محاكمة 26 متهمًا فى "حرق نقطة شرطة المنيب"

الخميس، 13 ابريل 2017 12:30 م
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أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 26 متهمًا، لاتهامهم بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير عام 2014 ، إلى جلسة 17 مايو المقبل، لتعذر حضور المتهمين.
 
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع.

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