إبراهيم الفضالي يتبنى المواهب الشابة في مشروعات فنية جديدة يقدمها قريباالخميس، 13 ابريل 2017 12:31 م
في إطار سعيه لدعم المواهب الفنية الشابة في مجالي التمثيل والغناء بهدف تقديم أعمال فنية هادفة يكون معظمها من شباب يتمتع بموهبة حقيقية، قرر المنتج إبراهيم الفضالي انتاج العديد من الأعمال الفنية التي ستكون بمثابة مفاجأة في الفترة المقبلة من خلال الاستعانة بمواهب تظهر لأول مرة من خلال أعماله ويتم تبنيهم فنيا ودعمهم.
وأكد الفضالي حرصه على ضخ دماء جديدة في التمثيل والغناء، من خلال اتاحة الفرصة لوجوه شابة موهوبة يغذي بها الساحة الفنية والوقوف بجانبها حتى تحقق النجاح الذي تنشده، مثلما حدث مع المطرب وليد السباعي الذي تم إنتاج كليب غنائي له وحقق نجاح كبير، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
وأضاف أن “إسناد أدوار مهمة لجيل الموهوبين تتيح لهم فرصة إثبات موهبتهم وقدراتهم، أصبح أمرا ضروريا في ظل أن أمر مشاركة أي وجه جديد في أي عمل فني لايزال يعتمد في المقام الأول على مدى الوساطة والعلاقات في الوسط، بغض النظر عن الموهبة، لذلك أحرص على الاستعانة بأكبر عدد من الشباب الذين يتمتعون بموهبة ولكنهم غير قادرين على إخراج تلك الموهبة للنور، كي أحقق لهم طموحهم من خلال أعمالي الفنية التي أستعد لها وستكون مفاجأة للجمهور، واعتبر أن دوري هو اكتشاف المواهب ووضعها على الطريق الصحيح” .
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