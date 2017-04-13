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الخميس 13 ابريل 2017 12:38 مساءً
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نائب وزيرة التخطيط يلتقي مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي
هالة السعيد

نائب وزيرة التخطيط يلتقي مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي

الخميس، 13 ابريل 2017 12:38 م
كتب - محمود زايد

التقى الدكتور صالح عبد الرحمن نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري كارلوس كوندي مدير قسم الشرق الاوسط وافريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لبحث المشروعات المشتركة التي يتم التعاون فيها وأوجه التعاون المستقبلية في مجالات الادارة العامة والحوكمة.

وخلال اللقاء تطرق الجانبان إلى توجهات وزارة التخطيط فيما يتعلق بالمحاور التكاملية لخطة التنمية الاقتصادية والاصلاح والتطوير الاداري بما يدعم الخطة الاستثمارية والاقتصادية للدولة والمشروعات القومية الكبرى وأهمها محور قناة السويس.

واتفق الجانبان على أهمية التعاون فيما بين الوزارة والمنظمة في مجالات نقل الخبرات وتقديم المنظمة للدعم الفني في العديد من المجالات، وضرورة تطوير الشراكة مع المنظمة الدولية خاصة أن مصر تحظى بوضع المراقب في المنظمة.

ويذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الفرصة تُمكن الحكومات من الاستفادة من تجارب التنمية والبحث عن اجابات للمشاكل المشتركة بين الدول وتحديد الممارسات الجيدة وتنسيق السياسات المحلية والدولية.

ويشار إلى أن مصر تشارك بفاعلية في العديد من أنشطة المنظمة في لجان الادارة العامة الرشيدة التابعة للمنظمةPublic Governance Committee وبرنامج الادارة العامة الرشيدة لدول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةMENA-OECD Governance Program.

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