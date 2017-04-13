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"أوبو" تفتتح ثالث متاجرها الرسمية داخل مصر
oppo service center

"أوبو" تفتتح ثالث متاجرها الرسمية داخل مصر

الخميس، 13 ابريل 2017 12:26 م
مـحـيـط ـ مــروة رزق

افتتحت شركة “OPPO” -العلامة التجارية الرائدة في الهواتف الذكية-، مركزها الثالث الجديد لخدمات البيع المباشر للجمهور.
ويأتي إفتتاح OPPO لمركزها الجديد ضمن خطة الشركة التوسعية داخل السوق المصري، ودليل علي الثقة في الإقتصاد المصري عن طريق زيادة إستثماراتها، بالإضافة إلي إستراتيجية الشركة لتلبية إحتياجات عملائها وإرضاءً لمتطلباتهم المرتفعة لوجود مراكز لخدمات ما بعد البيع.
وقد علق آندي شي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة OPPO: أن “افتتاح المركز الجديد لخدمات ما بعد البيع إنما هو ضمن خطة الشركة التوسعية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ومصر بشكل خاص بإعتبارها أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة، ودليل علي ثقتنا في الاقتصاد.
الجدير بالذكر أن OPPO تتبع إستراتيجية ونهج محدد وهو تلبية رغبات العملاء وخاصة في خدمات مابعد البيع والدعم الفني حتي لايحتاجوا للذهاب لمتعهدين ووكلاء للحصول علي هذه الخدمات.
شركة OPPO تمتلك 6 مراكز أخرى لخدمات ما بعد البيع، متوزعة على جميع أنحاء الجمهورية في القاهرة والأسكندرية و الجيزة وطنطا والمنصورة والإسماعيلية.

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