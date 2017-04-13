أنهى الفنان أحمد فهمي تصوير 50% من إجمالي دوره في مسلسل”هو وهي وهو” المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

فهمي حصل على إجازة قصيرة من التصوير ومن المقرر أن يستأنف دوره خلال أيام داخل استديو تم بناءه خصيصا للعمل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

مسلسل “هو وهى وهو” تأليف السيناريست تامر إبراهيم، وإخراج كريم العدل، وإنتاج طارق الجنايني، ويشارك فى بطولته أكرم حسني، ومي عمر، ورجاء الجداوي،ويظهر فى حلقاته عدد من ضيوف الشريف.