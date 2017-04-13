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ياسمين عبدالعزيز تنهي 40 % من دورها فى من مسلسل "هربانة منها"
ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبدالعزيز تنهي 40 % من دورها فى من مسلسل "هربانة منها"

الخميس، 13 ابريل 2017 12:22 م
وكالات

تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير دورها في العمل الدرامي الجديد “هربانة منها” المقرر عرضه خلال دراما شهر رمضان المقبل.
ياسمين أنهت حتى الآن 40% من إجمالي دورها في العمل، أو ما يوازي 10 حلقات من إجمالي العمل،وتستعد قريبا للسفر إلى بيروت لتصوير مجموعة من المشاهد هناك تعود بعدها إلى مدنية الإنتاج الإعلامي لتصوير باقي مشاهدها، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
“هربانة منها” بطولة مصطفى خاطر، فادية عبد الغنى، انتصار، حسن حسنى، تأليف خالد جلال، وإخراج معتز التونى، وإنتاج تامر مرسى.

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