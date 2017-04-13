فودافون مصر تطلق تطبيق "إعرفلى" لدعم المكفوفين وضعاف البصرالخميس، 13 ابريل 2017 12:22 م
أطلقت شركة فودافون مصر، الشبكة الأولى في مصر والعالم، تطبيق جديد على الهواتف المحمولة يحمل اسم “إعرفلى”، لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على حل مشاكلهم اليومية، ويأتي ذلك في إطار حرص “فودافون” على تطوير منتجات وخدمات لدمج جميع العملاء من مختلف الفئات لتلبية احتياجاتهم وخلق “قيمة مشتركة”.
وصرح أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بڤودافون مصر أن تطبيق “إعرفلى” يعمل على مساعدة ذوى الإعاقة البصرية على حل العديد من المشكلات التي تواجههم خلال تعاملاتهم اليومية، ومنها التعرف على قيمة العملة وتحديد عددها، وتحديد الألوان، ومعرفة قيمة كروت الشحن وكيفية استعمالها لشحنها فوريا، وقراءة شاشة “الكاشير” عند سداد الحساب، وقراءة عداد التاكسى لمعرفة الأجرة، وذلك في إطار سعي شركة فودافون مصر لتمكين ذوي الإعاقات البصرية، من خلال الحلول الرقمية المبتكرة التي توفرها والعمل على إدماجهم في المجتمع بشكل أكبر ومساعدتهم على ممارسة الحياة بشكل طبيعي.
وأوضح عصام أنه بفضل التطبيق، تمكن فودافون مصر، الفئة المهمشة من المكفوفين وضعاف البصر والذين يصل عددهم إلى اكثر من 4 مليون مصري، من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، لتصبح بذلك أول شركة اتصالات تتوصل إلى حل رقمي على الهاتف المحمول لدعم المكفوفين وضعاف البصر.
وأكد عصام على دور شركة فودافون مصر وحرصها على تطوير واقع التكنولوجيا في خدمة ذوي الإعاقة عبر إطلاق هذا التطبيق الذي يهتم بهذه الفئة، مضيفا إلى أنه لو توفرت الإمكانات لهذه الفئة فإنهم سيسهمون في عملية التنمية الاجتماعية بشكل كبير، مشيراً إلى أن تطبيق “إعرفلي” يأتي في إطار المسئولية الاجتماعية لشركة فودافون مصر وحرصها على استخدام التكنولوجيا لخلق حلول مستدامه وتحسين وتطوير المجتمع وفئاته.
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