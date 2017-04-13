أكدت وزارة الري والموارد المائية أن موجة الطقس غير المستقر، التي شهدتها معظم محافظات الجمهورية أمس، لم تسفر عن أية خسائر ولم تؤثر على جسور الترع والمصارف ومحطات الرفع (ري- صرف زراعي) التي لم تتعد المناسيب بها الحدود الآمنة، مضيفة أن الأجواء حاليا مستقرة على معظم الأنحاء، ومتوقعة استمرار سقوط الأمطار اليوم.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الري والموارد المائية، اليوم، حول موجة الطقس غير المستقر التي شهدتها بعض المحافظات أمس؛ حيث تعرضت إلى موجة من الرياح المحملة بالأتربة منذ الصباح، ثم إلى موجة من الأمطار الرعدية في الساعات المتأخرة من الليل.

وأضاف التقرير أن بعض المحافظات الساحلية ومحافظات الوجه القبلي (الإسماعيلية- البحيرة- كفر الشيخ- بورسعيد- دمياط- سوهاج- أسيوط- قنا- المنيا) شهدت سقوط أمطار تراوحت شدتها ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، كما شهدت بعض المحافظات مثل القاهرة والجيزة والفيوم، مساء أمس، أمطار رعدية شديدة.

وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى جميع الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حيث لم تؤثر الأمطار على جسور الترع والمصارف ومحطات الرفع (ري- صرف زراعي) التي لم تتعد المناسيب بها الحدود الآمنة.

وفي الوقت نفسه، شهدت بعض مدن محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء مثل: سانت كاترين وسفاجا والغردقة، أمطارا رعدية شديدة، وتم غلق بعض الطرق لفترة قصيرة كإجراء احترازي بسبب العاصفة الترابية التي شهدتها هذه الطرق، وتم فتح جميع الطرق بعد توقف الأمطار دون حدوث أية خسائر، والأجواء حاليا مستقرة على معظم الأنحاء.

وتوقع بيان وزارة الري والموارد المائية استمرار سقوط أمطار اليوم على بعض المحافظات.

واتخذت الوزارة، من خلال أجهزتها المعنية، الإجراءات الاستباقية الخاصة بخفض مناسيب المياه بالترع والمصارف، والتأكد من جاهزية حالة الجسور ومحطات الرفع.

وفي السياق، تم رفع درجة الاستعداد بكافة مراكز ووحدات الطوارئ التابعة للوزارة بالمحافظات، وتوالت إجراءات التنسيق مع كافة الوحدات وأجهزة الحكم المحلي من خلال غرف العمليات المركزية واللامركزية وغرفة العمليات الإلكترونية التي شكلتها الوزارة في هذا الخصوص، والتي تضم جميع الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري والمحافظين وعدد من الوزراء المعنيين وغرف العمليات بالمحافظات ومجلس الوزراء.