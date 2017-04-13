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رغم التحديات.. فرقة "الجركن" تأتي من سيناء لتلتقي جمهور مسرح الضمة اليوم
فرقة الجركن البدوية

رغم التحديات.. فرقة "الجركن" تأتي من سيناء لتلتقي جمهور مسرح الضمة اليوم

الخميس، 13 ابريل 2017 12:20 م

في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها أرض الفيروز سيناء، جاءت فرقة” الجركن” البدوية من العريش لتلتقي جمهور القاهرة في حفلها الساهر الذي تقيمه مساء اليوم “الخميس” على مسرح الضمة بحي عابدين التابع لمركز المصطبة.
وتقدم فرقة “الجركن” - التي تحترف تقديم الفن السيناوي - مجموعة من أغاني بدو سيناء بمصاحبة نجم الفرقة صوت الصحراء الفنان جمعة غنايم وعازف الناي الأول في مصر الفنان يحيى الشوربجي، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
الفرقة أسسها مركز المصطبة للموسيقى الشعبية عام 2003،وهم مجموعة من البدو وأهل سيناء حكائين وطحانين،وتتميز أغاني الفرقة بأنها خليط من الشعر الملحمي الذي يتغني بشيم القبائل العربية القديمة، ويعزفون على آلة السمسمية وآلتي النفخ الخشبيتين المجرونة والناي.

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