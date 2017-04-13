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الخميس 13 ابريل 2017 12:39 مساءً
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بعثة دولية إلى تركيا للتحقيق في الهجوم الكيميائي على خان شيخون السورية
خان شيخون

بعثة دولية إلى تركيا للتحقيق في الهجوم الكيميائي على خان شيخون السورية

الخميس، 13 ابريل 2017 12:23 م
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أرسلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فريقًا من الخبراء إلى تركيا للتحقيق في الهجوم الكيميائي المحتمل في إدلب بسورية الأسبوع الماضي، والذي أودى بحياة 87 شخصًا، حسب المعلومات الأخيرة.

وقالت مصادر إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أرسلت بعثة لتقصي الحقائق لجمع عينات بيومترية وإفادات شهود العيان.

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