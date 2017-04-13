سحر نصر تبحث مع الهيئة العامة للاستثمار خطة تطوير المناطق الاستثماريةالخميس، 13 ابريل 2017 12:14 م
ترأست الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اجتماعا لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.
وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة والخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، ودفع عجلة الاستثمار من خلال استعراض موقف الأراضي التابعة للهيئة، وكيفية استغلالها خلال المرحلة المقبلة بصورة تحقق الاستفادة القصوى منها وتساعد على دفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص حقيقية للمشروعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة بحسب أولويات خطة الدولة للتنمية الاقتصادية.
وبحث الاجتماع موقف المناطق الحرة والاستثمارية القائمة، وخطة تطويرها علاوة على الإجراءات العاجلة بشأن المشروعات المتوقفة عن النشاط، وذلك لإعادة مزاولة نشاطها.
واستعرض الاجتماع الجهود التي تقوم بها هيئة الاستثمار في سبيل تيسير الخدمات التي تقدم للمستثمرين وممثليهم، من خلال ميكنة الخدمات فى إطار خطة وزارة الاستثمار ، والإنتهاء من تطوير صالة التأسيس بمجمع خدمات الاستثمار، حيث تم بحث خطة تطوير مجمع خدمات الاستثمار والمنطقة المحيطة به بما يتناسب مع خطة ميكنة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة أن الأولوية لحل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم.
وأشارت الوزيرة إلى انه جارى الإنتهاء من وضع الخريطة الاستثمارية الشاملة، والتى تتضمن كافة فرص الاستثمار فى مختلف انحاء الجمهورية، فى أسرع وقت.
وحضر الاجتماع كل من منى زوبع نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال، والمهندس علاء السقطى ممثل الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والدكتور خالد سري صيام، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، ومحمد الأترابي رئيس بنك مصر ، وطارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد مشهور، رئيس جمعية شباب الأعمال.
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