محافظة البحر الأحمر ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار المحتملةالخميس، 13 ابريل 2017 12:21 م
قررت محافظة البحر الأحمر رفع حالة الطوارئ بكافة القطاعات والمديريات الخدمية لمواجهة الأمطار التى تتعرض لها مدن المحافظة منذ أمس.
وذكر بيان للمحافظة اليوم أن إدارة الأزمات بالديوان العام أفادت بان خريطة التنبؤات الجوية تشير إلى احتمال سقوط أمطار اليوم الخميس على جميع مدن المحافظة .. وأشار إلى أن المحافظ أصدر تكليفات لرؤساء المدن وجميع مسئولى المديريات والقطاعات المختلفة برفع حالة الطوارئ والتنسيق فيما بينهم لمواجهة الأمطارالمحتملة وازالة آثارها على الفور وتكثيف المعدات بالشوارع والمناطق لسرعة التعامل الفورى مع الأمطار.
ونشرت المحافظة على موقعها الرسمى اليوم تحذيرات لقائدى المركبات بتوخى الحذر اثناء السفر على الطرق في الوقت الذى عادت فيه الحركة المرورية على طريق سفاجا/ القصير فيما تسير الحركة على جميع الطرق بشكل منتظم.
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