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ايان ماكشين نادم لعدم اشتراكه في عمل فني جديد مع جون هيرت
ايان ماكشين

ايان ماكشين نادم لعدم اشتراكه في عمل فني جديد مع جون هيرت

الخميس، 13 ابريل 2017 12:16 م
وكالات

أعرب الممثل الأنجليزي ايان ماكشين عن ندمه لعدم اشتراكه في عمل فني جديد مع مواطنه جون هيرت الذي وافته المنية في يناير الماضي.
وشدد ايان- 74 عاما -علي أنه كان صديقا مقربا وقديما لجون ، فقد درسا سويا في الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية في مطلع الستينات من القرن الماضي، حسبما أفاد موقع صحيفة “ذا جارديان” البريطانية.
ولفت الممثل الإنجليزي إلي أن جون رشحه للعب دور رئيسي في فيلم “ذا وايلد اند ذا ويلينج” الذي صدر عام 1962ولعب فيه ايان دور طالب جامعة متمرد يتم فصله بسبب تصرفاته الهوجاء، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
كما استرجع ايان ذكرياته مع صديقه المقرب جون الذي شاركه أول مسرحية قام بالتمثيل فيها ، وكذلك كان يقتسم معه الشقة التي كان يقيم بها، مشيرا إلى أنهما كانا يستمتعان بالتمثيل في التليفزيون والمسرح والسينما.
من ناحية أخرى عبر إيان عن رغبته في الاشتراك في عمل فني مع المخرج البريطاني كين لوتش.

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