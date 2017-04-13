 Moheet on google
الخميس 13 ابريل 2017 12:36 مساءً
روابط سريعة
رفع درجة الاستعداد بمديرية الصحة بالدقهلية لاستقبال شم النسيم
بيض ملون صحي فى شم النسيم

رفع درجة الاستعداد بمديرية الصحة بالدقهلية لاستقبال شم النسيم

الخميس، 13 ابريل 2017 12:20 م
أ ش أ

وجه وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور سعد مكي ، المسئولين بالوزارة للقيام بحملات مكثفة على محطات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع أنحاء المحافظة ، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد شم النسيم.

وقال مكي - في تصريح اليوم /الخميس/ - إنه تقرر رفع درجة الاستعداد بكل المستشفيات العامة والمركزية والنوعية لمواجهة الحالات الطارئة وتواجد جميع التخصصات من الأطباء وهيئة التمريض وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم والتعامل مع جميع المرضى على أكمل وجه والمرور المستمر علي أقسام الطواري والمستشفيات.

وأضاف أنه تم تكثيف الحملات على محلات بيع الأسماك المملحة وتشديد الرقابة على الأسواق.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3