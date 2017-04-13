وجه وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور سعد مكي ، المسئولين بالوزارة للقيام بحملات مكثفة على محطات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع أنحاء المحافظة ، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد شم النسيم.

وقال مكي - في تصريح اليوم /الخميس/ - إنه تقرر رفع درجة الاستعداد بكل المستشفيات العامة والمركزية والنوعية لمواجهة الحالات الطارئة وتواجد جميع التخصصات من الأطباء وهيئة التمريض وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم والتعامل مع جميع المرضى على أكمل وجه والمرور المستمر علي أقسام الطواري والمستشفيات.

وأضاف أنه تم تكثيف الحملات على محلات بيع الأسماك المملحة وتشديد الرقابة على الأسواق.