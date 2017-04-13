وصف ياسر جابر المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة، بروتوكول التعاون بين شركة حلوان التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وشركة القاهرة للاستثمار بأنه من “أهم البروتوكولات التي وقعت خلال الفترة الماضية”، حيث يهدف للاستفادة من القدرات الصناعية بمصانع الانتاج الحربي لصناعة معدات الدباغة التي يتم استيرادها بألاف الدولارات.

وأشار جابر من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لابف” الفضائية اليوم الم إلى أن وزارة الانتاج الحربي ستنشئ ورشة صيانة بمنطقة الروبيكي داخل مدبنة “الروبيكي”، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بهتم بشكل شخصي بالمنطقة الصناعية الجلود.

وأعلن أن الشركة تجهز حاليا 10 مصانع من خلال نقل ماكيناتهم من ورشهم القديمة إلى الروبيككي” وتركيب معاداتهم، موضحا أنه سيتم الانتهاء من هذا خلال شهرين.