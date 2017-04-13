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الخميس 13 ابريل 2017 12:45 مساءً
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وزير خارجية ألمانيا يأسف لعدم توافق مجلس الأمن على إدانة استخدام الغاز السام في خان شيخون
سيجمار جابريل

وزير خارجية ألمانيا يأسف لعدم توافق مجلس الأمن على إدانة استخدام الغاز السام في خان شيخون

الخميس، 13 ابريل 2017 12:15 م
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أعرب وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل عن آسفه لعدم توافق أعضاء مجلس الأمن على إدانة استخدام الغاز السام في خان شيخون في سوريا.

وقال جابرييل -في تصريح وزعه المركز الألماني للإعلام بالقاهرة، اليوم الخميس- :”من المؤسف جدا أن مجلس الأمن لم يتمكن من التوافق على إدانة هذه الحوادث المروعة في خان شيخون بسبب الفيتو الروسي المتجدد، ومن الضروري أن يتم في أسرع وقت ممكن إرسال إشارة واضحة مفادها توضيح أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع استخدام هذه الأسلحة المنافية للقانون الدولي وللإنسانية”.

وأضاف: “نؤيد بشدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أعمال التحقيق الجارية بالفعل من أجل الكشف عن ملابسات تلك الجرائم”، داعيًا النظام السوري إلى ضمان إتاحة المجال لهذه التحقيقات على الفور”.

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